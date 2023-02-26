سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف «هاتريك» ليعيد النصر الى صدارة الدوري السعودي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه ضمك 3-0 السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة.

وسجل رونالدو أهدافه الثلاثة في الشوط الاول (18 من ركلة جزاء و23 و44).

ورفع النصر الباحث عن لقب أول في الدوري منذ 2019 رصيده إلى 43 نقطة موسعا الفارق مع الاتحاد الوصيف إلى نقطتين، بينما بقي ضمك على رصيده السابق 22 نقطة في المركز السابع.

ورفع رونالدو رصيده الى 8 أهداف في الدوري السعودي منذ انضمامه الى النصر مطلع العام، علما أنه سجل أربعة أهداف «سوبر هاتريك» ضد الوحدة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال اللاعب الذي وصل بصفقة قدرت بـ200 مليون دولار بعد الفوز: «انا سعيد جدا بأرقامي مع النصر، لكن الأهم من تلك الأرقام هو الفريق وجميع اللاعبين بذلوا مجهودا كبيرا، وبالنسبة لي تسجيل الاهداف مهم جدا، لكن الأهم هو مساعدة الفريق على الفوز»، مضيفا: تأقلمت مع الفريق بشكل سريع، ومن الصعب أن يحدث مثل هذا التجانس مع زملائي في أول خمس أو ست مباريات، لم أكن أعرف تحركات اللاعبين لكن الآن أصبحت أفهمهم وأعرف تحركاتهم، وأهم شيء أننا خطوة بخطوة سنصل للمستوى الأعلى.

إلى ذلك، حقق الباطن أول انتصار له في الدوري هذا الموسم، إثر فوزه على ضيفه الاتفاق 1-0، سجله الأوروغوياني رينسو لوبيز في الدقيقة (41) من زمن المباراة التي جرت على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن.

وبهذا الفوز، رفع الباطن رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأخير، فيما تراجع الاتفاق للمركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.