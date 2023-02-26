ارتقى بوروسيا دورتموند إلى صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على مضيفه هوفنهايم 1-0 السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين.

واعتلى دورتموند الصدارة برصيد 46 نقطة، متقدما بفارق 3 نقاط عن مطارديه المباشرين بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم العشرة الماضية، وأونيون برلين.

وهو الفوز السابع تواليا لدورتموند في «البوندسليغا»، والتاسع تواليا في مختلف المسابقات منذ مطلع العام الحالي، علما أن خسارته الأخيرة كانت في عقر دار بوروسيا مونشنغلادباخ 2-4 في الدوري في المرحلة 15.

ومنذ عودة عجلة المنافسات في 20 يناير، لم يحقق دورتموند سوى الانتصارات في سلسلة فاز خلالها على تشلسي الانجليزي 1-0 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، كما تأهل إلى ربع نهائي الكأس المحلية.

وفي مباريات أخرى، حقق لايبزيغ فوزه الثاني تواليا جاء على حساب ضيفه أينتراخت فرانكفورت 2-1.

وتقدم لايبزيغ للمركز الرابع مع 42 نقطة، فيما تجمد رصيد فرانكفورت الساعي لمقعد في المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل عند 38 نقطة في المركز السادس.

وعاد فولفسبورغ إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه كولن 2-0. وعمق فيردر بريمن من جراح ضيفه بوخوم وصيف القاع بفوزه عليه 3-0، وفاز هرتا برلين على ضيفه أوغسبورغ 2-0، وحصد شالكه متذيل الترتيب 3 نقاط ثمينة في سعيه لتفادي الهبوط بفوزه على شتوتغارت 2-1.