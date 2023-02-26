بيروت ـ ناجي شربل

تصدر العهد حامل اللقب مؤقتا ترتيب الدوري العام اللبناني الـ63 لكرة القدم، بفوزه على مضيفه الشباب الغازية 3 - 0، في المباراة التي اجريت بينهما على ملعب الامام السيد موسى الصدر في بلدة انصار الجنوبية، في المرحلة الثالثة ايابا من مجموعة الصدارة للفرق الستة الاولى في الدوري المنتظم.

وافتتح النيجيري عيسى يعقوبو التسجيل للفريق الاصفر بكرة رأسية متطاولا لضربة ركنية في الدقيقة 24. وأضاف محمد حيدر الاصابة الثانية من «بنالتي» في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 80 سجل الاسكتلندي لي اروين الاصابة الثالثة بتسديدة من خارج المنطقة.

وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، فاز النجمة الثالث على البرج الخامس 1-0.

وسجل البرازيلي جيفينيو اصابة الفوز للنجمة بكرة سددها من داخل المنطقة بعدما استدار على نفسه.

عودة الراسينغ بيروت

إلى ذلك، عاد الراسينغ بيروت الى مصاف نوادي الدرجة الاولى، بعد تعادله والاهلي النبطية سلبا 0-0، على ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون، في المرحلة قبل الاخيرة من مجموعة الصدارة لبطولة نوادي الدرجة الثانية.

وحضر المباراة جمهور كبير تقدمه راعي الفريق الوزير السابق ميشال فرعون وابنته رئيسة النادي باولا فرعون رزق.

واشتهر الراسينغ بطل لبنان ثلاث مرات في سبعينات القرن الماضي بقلب «سندباد الكرة اللبنانية». وخرج من صفوفه نجوم عدة، وتوالى عليه عدة مدربين اشهرهم الراحلان الروماني بوغدان والعراقي عمو بابا.