توجيه هذه المواد مباشرة إلى الوجه يسبب خطورة ومشاكل ومضاعفات في العيون قد تؤدي إلى الفقدان الدائم للبصر

عبدالكريم العبدالله

استقبلت أقسام العيون بمستشفيات وزارة الصحة 82 حالة أغلبها حالات خدش بـ«القرنية»، واخرى تتمثل بجروح قطعية بالحاجب و«رضة بالشبكية» ونزيف داخلي في العين جراء الاصابة من بعض المواد التي تستخدم للترفيه في الاعياد الوطنية.

وقال رئيس مجلس أقسام العيون في وزارة الصحة د.أحمد الفودري لـ«الأنباء»: ان أقسام العيون في مستشفيات الوزارة كانت على أتم الاستعداد والجهوزية على مدار الساعة للتعامل مع الحالات، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لعلاجهم.

وحذر د.الفودري من مخاطر استخدام بعض المواد للترفيه خلال عطلة الاعياد الوطنية مثل «بالونات ورشاشات الماء» وتوجيهها المباشر الى الوجه مما يؤدي الى مخاطر ومشاكل ومضاعفات في العيون قد تؤدي الى الفقدان الدائم للبصر.

ونصح د.الفودري عند التعرض للإصابة بالعين بالتوجه الى أقسام العيون الموجودة في جميع مستشفيات الوزارة لتلقي العلاج، وتجنب لمس العين أو ازالة أي جسم غريب الى حين الوصول للطبيب المعالج.

ودعا د.الفودري الى الاحتفال بالاعياد الوطنية والتعبير عن حب الوطن دون استخدام هذه المواد التي قد تتسبب في مشاكل صحية خطيرة للعين.

وتقدم د.الفودري بالتهنئة إلى صاحب السمو الأمير وإلى سمو ولي عهده الامين وللشعب الكويتي بالاعياد الوطنية، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وقادتها وشعبها من كل مكروه.