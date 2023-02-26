بيروت ـ منصور شعبان

تقدم البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، خلال قداس الاحد من بكركي معزيا دار الفتوى باغتيال الشيخ أحمد الرفاعي، قائلا: «لا يمكن متابعة العيش في هذا الجو من الفلتان الأمني».

وقال: «إن البرص السياسي عندنا في لبنان يصبح أكثر فأكثر خطرا على الهوية اللبنانية والكيان، والسبب الأساسي هو ضرب رأس الدولة برفض المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية ضنا بالمصالح الفردية والفئوية، وحفاظا على مشاريع تورط لبنان وانتخاب رئيسه أكثر فأكثر في اللعبة الإقليمية والدولية. فلا يأتي الرئيس الجديد تعبيرا عن إرادة الشعب اللبناني، إنما تعبير عن مشاريع متناثرة في الشرق الأوسط الذي لا يعرف أحد حقيقتها وأين ستستقر رغم جميع المفاوضات بشأنه منذ ثلاثين سنة. هذا هو الخطر الكبير على مصير الأمة اللبنانية ودولة لبنان. ونأمل أن تثمر المفاوضات الجارية في هذه الأثناء بين أصدقاء لبنان حلا يأخذ مصلحة لبنان بشكل مستقل عن تسويات الشرق الأوسط».

وسأل: «لماذا يسعى الأطراف اللبنانيون إلى آليات غير دستورية وغير لبنانية طالما لدينا آلية دستورية تغنينا عن أبحاث لا طائل منها؟ فمهما طال زمن الشغور الرئاسي شهورا أو سنوات لابد من أن تجري العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية من خلال آلية الاقتراع في المجلس النيابي. فلماذا الانتظار؟ المشكلة هي أن كل فريق يرفض أي تنازل لتسهيل انتخاب الرئيس لأنه يظن نفسه هو الذي سينتصر من خلال «خارج الدستور» والمؤتمرات. وحين يظن الجميع أن كلهم منتصرون يعني أن كلهم مهزومون، والخاسر هو لبنان وشعبه.