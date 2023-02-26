أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيادة بلاده على شبه جزيرة القرم الواقعة في البحر الأسود الأوكراني، التي ضمتها روسيا عام 2014.

وقال زيلينسكي (45 عاما) وفقا لبيان تم نشره الأحد «هذه أرضنا. شعبنا. تاريخنا». وأضاف أنه بعودة القرم، سوف يعود السلام لأوكرانيا، موضحا«سوف نعيد العلم الأوكراني لكل ركن في أوكرانيا».

وكان زيلينسكي قد أعلن في عام 2020 يوم 26 فبراير بأنه يوم مقاومة الاحتلال الروسي للقرم.

وفي السياق، قام الرئيس الأوكراني بعرض مكان إقامته المؤقت الذي قال إنه يعيش فيها منذ بداية الحرب، للمراسلين التلفزيونيين.

وقال زيلينسكي في فيلم للصحافي دميترو كوماروف، الذي أذاعته قناة «1 + 1» على التلفزيون الأوكراني، الجمعة: «هذا هو المكان الذي أعيش فيه».

كما قال إنه تواجد في هذا المكان عندما بدأ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 24 فبراير في عام.2022

ونشر أنطون جيراشينكو، المستشار السياسي المحلي لزيلينسكي، مقطعا من الفيلم على تويتر.

وفي الفيلم، تظهر نوافذ محل الإقامة المؤقت، مغطاة بستائر سميكة. وهناك وسائد وأغطية موضوعة على سرير فردي متواضع، كما يمكن رؤية تلفزيون وكرسي ومكتب.

ويعرض زيلينسكي لفريق التصوير خزانة ملابسه. ويوجد على الرف العديد من السترات المعلقة باللون الأخضر الزيتوني، والسترات ذات الالوان المموهة، كما توجد على الأرض أحذية عسكرية. ويقول الرئيس إنها «ملابس عادية.. فأنا لا أرتدي بدلات الآن».

ويبدو زيلينسكي في الڤيديو يشرب كأسا من الشاي وهو يقول للصحافي هل ترى لا استطيع رؤية شيء لقد خف بصري انها مشكلة جسدية. واضاف: عمل الكثير من الموظفين في اضاءة منخفضة او معدومة، مؤكدا ان عناصر الامن يصرون على ابقاء الانوار منخفضة. وقال انه عمل بهذه الظروف لأشهر وان الأمور ساءت لاحقا. واكد انه يستعمل النظارات للقراءة.