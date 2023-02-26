استقبل الرئيس السوري بشار الأسد في اجتماعين متتاليين رؤساء البرلمانات وأعضاء الوفود البرلمانية العربية التي قامت بزيارة سورية الأحد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» إن الأسد أكد أن زيارة الوفد إلى سورية تعني الكثير، لأنها تعطي مؤشرا على وقوف الأشقاء العرب جانب الشعب السوري في الظروف الصعبة. كما أن هذه الزيارة تؤكد أن هناك مؤسسات عربية فاعلة قادرة في مختلف الظروف على أخذ زمام المبادرة والتحرك لصالح الشعوب العربية، معربا عن الشكر للاستجابة السريعة التي أظهرتها الدول العربية على المستويين الشعبي والرسمي للمساعدة في تجاوز آثار الزلزال.

من جهته، رئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي اعتبر أن الوفد جاء إلى سورية باسم جميع أعضاء الاتحاد ليؤكد للشعب السوري في خطوة عملية على الوقوف والتضامن مع سورية التي فتحت أبوابها لكل العرب في مختلف المراحل، وعلى أهمية العمل على جميع المستويات من أجل عودة دمشق لممارسة دورها الفاعل في محيطها العربي.

وأكد أعضاء الوفد الاستعداد لتقديم كل الدعم الممكن ليتجاوز الشعب السوري هذه المحنة.

وضم اللقاء الأول رئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي ورؤساء مجلس النواب في الإمارات العربية المتحدة والأردن وفلسطين وليبيا ومصر، إضافة إلى رئيسي وفدي سلطنة عمان ولبنان، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، ثم انتقل الرئيس الأسد ليلتقي أيضا في اجتماع موسع برؤساء وأعضاء الوفود البرلمانية.

من جهته، أعرب رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي عن سعادته بالقدوم إلى سورية.

وتأتي الزيارة بناء على قرار اتحاد البرلمان العربي الذي انعقد في بغداد السبت، حيث قررت رئاسة الاتحاد أن يتوجه وفد برلماني عربي إلى دمشق ولقاء الأسد.