مع استمرار ارتفاع عدد ضحايا زلزال السادس من فبراير الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سورية، حذرت منظمات إنسانية مما وصفته بـ«كوارث» تحدق بشمال غرب سورية المتضرر بشدة. واعلنت ادارة الكوارث والطوارئ التركية عن ارتفاع عدد الضحايا الى 44 الفا و374 قتيلا، فيما بقي عدد الضحايا على الطرف السوري من الحدود بحدود 7760 قتيلا.

وقالت منظمة الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء» العاملة في شمال غرب البلاد الذي تسيطر عليه المعارضة، إن «كارثة حقيقية تلوح بالأفق بتفشي مرض الكوليرا بعد الدمار الكبير في البنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي شمال غربي سورية». وكانت المنطقة اصلا موبوءة بالكوليرا في الصيف نتيجة شح المياه الصالحة وسوء الخدمات.

من جهته، الرئيس التنفيذي لـ «لجنة الإنقاذ الدولية» التنفيذي ديڤيد ميليباند، قال ان نحو 4.4 ملايين مدني يعيشون في هذه المنطقة ويشهدون الكثير من الفظائع منذ ما قبل الزلزال.

واعتبر ان الظروف الصعبة التي تعيشها سورية عقب الزلزال المدمر بأنها «أزمة داخل أزمة»، محذرا من تفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة.

وقال ميليباند في مقالة نشرتها صحيفة «الشرق الأوسط» إن سورية تقف في مواجهة الكثير من الصعوبات التي تجعلها واحدة من أكثر حالات الطوارئ الإنسانية تعقيدا في العالم.

وأضاف أن الكثير من المدنيين في هذه المنطقة يعاني من ندوب جسدية وعاطفية تغير حياتهم. وفي هذه الظروف الصعبة جاء الزلزال ليشكل أزمة داخل أزمة. أزمة كادت تختفي من عناوين الأخبار، لكنها تتطلب منا اهتماما عاجلا ومتجددا والتزاما طويل الأمد.