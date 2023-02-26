رفع مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى 7100 ليرة سورية، في محاولة للحاق بأسعار السوق السوداء الذي قارب الـ7500 ليرة.

ونشر المصرف جدول أسعار صرف العملات لتاريخ اليوم الأحد ويظهر سعر صرف الدولار الأميركي للحوالات والصرافة بـ7100 ليرة واليورو بـ7488 ليرة، في حين أبقى على سعر صرف الدولار في نشرة المصارف عند 4522 ليرة سورية.

في المقابل، واصل الدولار في السوق الموازية صعوده حيث سجل في دمشق، 7475 ليرة للدولار الواحد للمبيع و7375 ليرة للشراء. وسجلت حلب نفس الاسعار، بحسب موقع الليرة اليوم.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، بدأ مصرف سورية المركزي اعتماد نشرات أسعار صرف متغيرة لليرة السورية أمام الدولار الأميركي وذلك للحوالات الخارجية، إذ بات سعر صرف الدولار في المصرف المركزي وللمرة الأولى منذ عام 2011 يقترب من سعر صرفه في السوق السوداء.

في حين أبقى المصرف المركزي على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي للمصارف العاملة، وشركات ومكاتب الصرافة عند 4522 ليرة، وهو السعر الذي حدده في بداية العام الحالي، كما أبقى على سعر البدلات العسكرية عند 4500 ليرة.