عبدالله الراكان

احتشد عدد كبير من المواطنين والمقيمين على طول شارع الخليج العربي احتفالا بالذكرى الـ 32 للتحرير حاملين معهم أعلام الكويت، كما ارتدى الأطفال الملابس الملونة بألوان العلم حاملين رشاشات المياه والبالونات المليئة بالماء، حيث تجمع العديد من المواطنين والمقيمين من مختلف الشرائح العمرية منذ ساعات الصباح ترتسم على محياهم علامات الرضا والفخر وتزين ملابسهم ألوان علم الكويت وهم يحتفلون بالأعياد الوطنية للبلاد، مؤكدين انها أصبحت تقليدا سنويا مميزا يحرصون على المشاركة فيه.

«الأنباء» تواجدت في مواقع الاحتفال على شارع الخليج العربي ورصدت فرحة بعض المحتفلين من المواطنين والمقيمين ومن مختلف الأعمار، الذين أكدوا في تصريحات مختلفة ان الاحتفال اصبح من العادات والتقاليد التي يحرصون على اتباعها سنويا، كما عبروا عن صادق تهانيهم وحبهم للكويت ولقائدها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والى الشعب الكويتي الكريم، داعين المولى عز وجل ان يديم نعمة الأمن والأمان على الكويت الحبيبة.

البداية، كانت مع علي الهندال الذي اكد حرصه على التواجد للاحتفال بالاعياد الوطنية سنويا، مشيرا الى ان الاحتفالات فيها ظواهر سلبية لكن الظاهرة الايجابية هي الاحتفال بهذه الذكرى الطيبة، متقدما بالشكر لأجهزة الدولة كافة على جهودهم الكبيرة لتوفير سبل الامن والراحة لمرتادي شارع الخليج ولتأمين مظاهر الفرح.

من جهته، قال صقر النجاده لـ «الأنباء»: ان الاحتفالات بالاعياد الوطنية شيء ايجابي عكس ما تظهره بعض وسائل الاعلام التي تنقل فقط الظواهر السلبية للاحتفالات، مؤكدا ان الاحتفال يسير بشكل رائع ويعكس اجواء الفرح والسرور لدى الجميع، متقدما بالتهنئة لصاحب السمو الأمير ولسمو ولي عهده الامين بمناسبة الاعياد الوطنية لجميع المواطنين، متمنيا ان يعم الامن والامان على ارض الكويت.

من جهتها، قالت حصة بن عوض (متطوعة): ان الاحتفالات تسير بشكل ممتاز ودورنا كمتطوعين هو تأمين الاحتفالات بالاعياد الوطنية وحماية الاطفال، متقدمة بالشكر للجميع على تعاونهم معنا واتباعهم الاجراءات التي من شأنها تأمين الاحتفالات الوطنية، مؤكدة ان العمل التطوعي من شأنه تعزيز وغرس حب الوطن في نفوس المواطنين والمقيمين.

من جانبه، تقدم سعيد بن زيد من سلطنة عمان الشقيقة بالتهنئة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة الاعياد الوطنية، مؤكدا انه يحضر للمرة الثانية لمشاركة الشعب الكويتي احتفالاته المميزة والتي تصاحبها اجواء البهجة والسرور والتي تسعد الاطفال، مؤكدا ان شهر فبراير في الكويت رائع مختلف في كل شيء.

من جهته، اكد عبدالعزيز الهملان انه بعد توفير السور المحاذي لطريق شارع الخليج حرصت على الحضور واصطحاب الاطفال لشارع الخليج للمشاركة بالاحتفالات الوطنية. كما تقدم الهملان بالتهنئة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والى الشعب الكويتي، داعيا المولى للكويت بدوام التقدم والازدهار في جميع المجالات.