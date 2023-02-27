أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائدا عسكريا كبيرا يشارك في قيادة المعارك ضد القوات الروسية بشرق البلاد المحاصر، لكنه لم يذكر سببا لهذه الخطوة.

وفي مرسوم من سطر واحد، أعلن زيلينسكي إقالة إدوارد موسكاليوف من منصب قائد القوات المشتركة لأوكرانيا، التي تخوض معارك في منطقة دونباس.

وكان زيلينسكي قد ذكر موسكاليوف بالاسم في خطابه اليومي يوم الجمعة الماضي عندما أشار لقادة عسكريين تحدث إليهم.

وكان موسكاليوف يشغل منصبه منذ مارس 2022، أي بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا.

ولم يذكر حساب القوات المشتركة على فيسبوك أو حسابها على تويتر شيئا عن الإقالة.