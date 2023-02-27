ذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل، أن زلزالا بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة ونسو بولاية آكسو في اقليم شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين.

وحسب المركز، تم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات، عند التقاء خط العرض 41.87 درجة شمالاً وخط الطول 79.85 درجة شرقاً.

ويبعد مركز الزلزال 84 كيلومترا عن مدينة آكسو و670 كيلومترا عن حاضرة المنطقة أورومتشي. ولم يتم الإبلاغ عن أي خسائر مادية أو بشرية حتى الوقت الحالي، حسب السلطات المحلية.

وبعد وقوع الزلزال، أرسلت سلطة الإطفاء المحلية مركبتين على متنهما 10 رجال إطفاء إلى المناطق المنكوبة.

ولم تتأثر عمليات إمداد الكهرباء وإنتاج النفط والغاز والشركات الرئيسية للبتروكيماويات عقب الزلزال، مع مواصلة أعمال الإنتاج والتشغيل اليومية كالعادة.

من جهة اخرى، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 5.5 درجات هز مدينة سولاويسي الإندونيسية.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 12 كيلومترا.