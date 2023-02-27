أثر إضراب تحذيري بشدة على عمليات الطيران في مطاري كولونيا/بون ودوسلدورف، أكبر مطارين بولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية.

وفي مطار كولونيا/بون توقفت حركة الطيران بشكل شبه كامل، ووفقا للشركة المشغلة للمطار، وتم تسيير رحلتين فقط من أصل 136 رحلة كان مخططا لها، وتم إلغاء معظم الرحلات الجوية وتحويل رحلات أخرى، ما اضطر الركاب إلى الذهاب إلى مطار آخر للمغادرة أو الهبوط في مكان آخر غير المخطط له.

وبحسب سكرتير نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات، أوزاي تاريم، كان الإضراب التحذيري "ناجحا للغاية".

وقال تاريم: "إن الاضراب يظهر تصميم الموظفين وضرورة تحرك أرباب العمل"، مقدراً المشاركة في الاضراب في مطار كولونيا/بون في المجالات الوظيفية التي شملها الإضراب بنسبة 90%.

وأثرت الإضرابات أيضا بشدة على مطار دوسلدورف، حيث هيمنت كلمة "ملغى" على لوحة جدول الطائرات هناك. وتم تسيير 25% فقط من إجمالي 330 رحلة مخطط لها.

وتطالب "فيردي" بزيادة في الأجور قدرها 5ر10% لموظفي القطاع العام، وبحد أدنى 500 يورو شهريا.

وبجانب إضراب موظفي القطاع العام في المطار، دعت النقابة إلى إضرابات في مراكز الرعاية النهارية والنقل المحلي والهيئات الحكومية، وشملت هذه الإضرابات بعض المناطق في ولاية شمال الراين-ويستفاليا.