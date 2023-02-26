بحضور الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري ورئيس المنظمة العربية للسياحة د. بندر بن فهد آل فهيد ورئيس قطر للسياحة أكبر الباكر وبمشاركة وزراء السياحة العرب ووزراء الحكومة القطرية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بدولة قطر وكبار المسؤولين ورجال الأعمال تم تدشين الدوحة عاصمة للسياحة العربية 2023 في الحي الثقافي “كتارا”.

وأوضح آل فهيد بأن فوز الدوحة بلقب عاصمة للسياحة العربية جاء بناءاً على المعايير التي أعدتها المنظمة وأقرها المجلس الوزاري العربي للسياحة، وتم الاعلان على فوز الدوحة باللقب في الدورة الـ25 للمجلس والتي انعقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مما يشكل اعترافا بأنها مدينة رائعة ورائدة، تقدم تجربة سياحية مذهلة لجميع المسافرين الدوليين بما اعدته من بنية تحتية متكاملة لكافة المناشط السياحية ومما مكنها في النجاح بتنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ والتي أتاحت الفرصة للكثير من السائحين الزائرين لها خلال تلك الفترة تزوق تجربة ضيافة قطر وثقافتها وتراثها الأصيل".

رافعا أجمل التهاني والتبريكات لقائد مسيرة التنمية والتطوير لدولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر على ما حققته من انجازات في كافة المجالات وخاصة في مجال صناعة السياحة .. مشيرا بأن حفل التدشين قد تزامن مع احتفالية تعتز بها أسرة السياحة العربية من المحيط الي الخليج وهو يوم السياحة العربي الموافق 25 فبراير/شباط من كل عام مولد الرحالة العربي ابن بطوطة .

وأكد آل فهيد بأنه جاري اعداد روزنامة لعدة فعاليات وبرامج مميزة مليئة بالأحداث بالتعاون مع قطر للسياحة تهدف الي جذب مزيد من الحركة السياحية العربية والاقليمية والدولية لدولة قطر على مدار عام ٢٠٢٣ م لتحقيق رؤيتها في جذب المزيد من السائحين الي الدولة وخاصة من العالم العربي موضحا بان رؤية الدول العربية وخطة عملها لعام ٢٠٣٠ تسعى لتحقيق اكثر من ٣٢٠ مليون سائح وان حجم الاستثمارات السياحية العربية وصل لاكثر من ٣٥٠ مليار دولار .

الجدير بالذكر فقد جرى خلال الاحتفال تسليم مفتاح السياحة العربية للعاصمة الفائزة حيث تسلمه السيد. أكبر الباكر رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية بحضور معالي رئيس الوزراء بدولة قطر وزير الداخلية ، وتخلل الحفل عرض فيلم عن احتفالية يوم السياحة العربي والذي أعدته المنظمة، بالإضافة إلى عروض تراثية قطرية وموسيقية وألعاب نارية.