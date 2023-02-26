احتفلت اليوم مدينة الإنتاج الإعلامي باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها، بقاعة الإحتفالات بالمدينة، الحفل الذي انطلق في السابعة مساءً ، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي وكذلك نخبة من رجال السياسة والشخصيات العامة، إضافة إلى عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين .

وصمم مهندس الإضاءة طارق صبري شاشات وإضاءات خصيصا لهذا الحفل علي الطراز العالمي من أجل الحدث الضخم، وعبر طارق عن سعادته بتصميم إضاءة الحفل مؤكدا ان هذه المرة الثانية التي يصمم إضاءة حفل مدينة الإنتاج بعد أن صممها عام 2018 ولكن هذه المرة حرص علي التطوير بشكل أكبر.

وشهد الحفل تكريم عدد من الفنانين والمخرجين والمنتجين وكبار كتاب الدراما الذين أثروا بأعمالهم الفنية الخالدة، التي أنتجتها المدينة على مدار تاريخها الشاشات العربية والمصرية، وأثرت في وجدان المشاهد العربي من الخليج للمحيط.

كما تم أيضا تكريم رؤساء مجالس إدارات المدينة السابقين الذين لم يدخروا جهدًا في خدمة هذا الكيان الضخم، وتركوا بصمات كبيرة ساهمت في نجاح المدينة علي مدار الـ 25 عاما، لتكون الصرح الإعلامي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وأحد عناصر القوى الناعمة لجمهورية مصر العربية.