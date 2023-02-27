منصور السلطان

احالت دوريات اسناد مديرية امن الجهراء مساء أول من امس وافدا من الجنسية السورية الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات، بعد ضبطه في منطقة الجهراء يروج المواد المخدرة على الشباب وبحوزته 24 كيسا به مادة الشبو المخدرة بالاضافة الى ميزان حساس.

ووفق مصدر افاد لـ«الأنباء» بأنه ضمن خطة قطاع الامن العام للانتشار الامني في المناطق والاسواق وعلى الطرق لسهولة الوصول للبلاغات وفرض هيبة القانون، وخلال تجول احدى دوريات اسناد مديرية الامن في منطقة الجهراء، تم الاشتباه بسيارة تسير بسرعة جنونية وبعد اجبار قائدها على التوقف لتحرير مخالفة مرورية وطلب الاثبات الشخصي لقائدها الذي بانت عليه علامات الخوف والارتباك، وبالتحقق من اثباته الشخصي تبين انه وافد سوري الجنسية، وبعد نزوله من السيارة سقط منه كيس اتضح انه يحتوي بداخله على 24 كيسا صغيرا به مادة الشبو المخدرة جاهزة للبيع وبتفتيشه احترازيا عثر ايضا على ميزان حساس يستخدم في وزن المواد المخدرة.

وخلال التحقيق معه اعترف بانه كان ينوي بيع المواد المخدرة على الشباب في منطقة الجهراء وعليه تمت احالته والمواد المضبوطة الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.