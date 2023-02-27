أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الاثنين إقامة معرض الحج والعمرة ابتداء من الأول حتى الـ 7 من مارس المقبل في أرض المعارض بمنطقة مشرف صالة سبعة للرد على الاستفسارات.

وقال وكيل الوزارة بالتكليف محمد العليم في تصريح صحافي إن أهداف المعرض هي تواصل الراغبين في أداء فريضة الحج مع أصحاب الحملات والشركات، وذلك لمعرفة الأسعار المقدمة من الحملات وأنواع الخدمات والتسجيل مع الحملة التي يفضلها الحاج.

وذكر العليم ان المعرض سيكون تحت رعاية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد.

وأكد أن إدارة شؤون الحج والعمرة ستكون موجودة للاجابة عن أي استفسار لدى الحجاج والمعتمرين، مؤكدا ان المعرض فرصة للراغبين في أداء فريضة الحج للتعرف على جميع الخدمات.

وأضاف أن إدارة شؤون الحج والعمرة حريصة على توفير كل الخدمات التي سيحتاج اليها كل من يرغب في أداء فريضة الحج من خلال تسخير كل الامكانات التي تساعد على تسهيل أداء الفريضة.

وأشار الى انه يمكن للحاج متابعة أخبار معرض الحج والعمرة من خلال الموقع الالكتروني للوزارة عن طريق بوابة وزارة الأوقاف.