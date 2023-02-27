قال مركز العجيري العلمي، ان سماء الكويت ستشهد بين 28 الجاري والأول من مارس المقبل ظاهره فلكية تتمثل في اقتران كل من كوكب الزهرة والمشتري معا.



وأشار المركز في بيان صحافي، إلى ان حادثة الاقتران ستظهر في سماء الكويت بشكل واضح، حيث سيظهر الكوكبان معا بعد غروب الشمس بفترة وجيزة.



وأضاف: فعليا سيكون الكوكبان على بعد ملايين الأميال، لكنهما سيبدوان بالعين المجردة ومن الأرض قريبين من الاصطدام.



وذكر المركز ان حادثة الاقتران الكوكبي تحدث سنويا، لكن هذا العام سيبدو الاقتران أقرب بكثير من المعتاد، مضيفا ان «الزهرة والمشتري» سيظهران معا بعد غروب الشمس بفترة وجيزة وقبل حلول ظلمة الليل.



وبين المركز أن د.صالح العجيري، رحمه الله، لفت النظر في أبحاثه ورصده لمثل هذه الظواهر، الى أن كوكب «الزهرة» يكون في حالات الاقتران بأبهى منظر وأشد سطوعا وإنارة وبمنظر جميل.



وتابع المركز: اعتبر الفلكي د.العجيري حالة ظهور كوكب الزهرة في حالات الاقتران بشكل وهاج حالة تأسر القلوب وجديرة بالمشاهدة والتصوير والتفكر.



ويبعد كوكب الزهرة عن الشمس في المتوسط 108 ملايين كيلومترات، في حين ان الأرض تبعد عن الشمس 150 مليون كيلومتر.