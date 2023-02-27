اجتمع وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيثس، وذلك على هامش مؤتمر المانحين لدعم الوضع الإنساني في اليمن، والذي تنعقد أعماله في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيڤ.



وتناول الاجتماع العلاقات الوثيقة التي تربط الكويت والأمم المتحدة ووكالاتها وأجهزتها المتخصصة وبحث التطورات الراهنة على الصعيد الإنساني في اليمن وسورية وأوكرانيا.



وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية الطارئة إلى المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب غازي عنتاب وكهرمان مرعش في تركيا وسورية ومساعدات الكويت إلى اليمن الشقيق.



من ناحيته، أعرب غريفيثس عن بالغ تقديره لقيادة وحكومة وشعب الكويت وعن امتنانه للدور الإنساني الرائد والمتميز الذي تقوم به الكويت في مساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة.



وأشاد بالموقف الكويتي الإنساني في إغاثة وإعانة المتضررين من الزلزال في تركيا وسورية عبر إنشاء جسر جوي لإيصال المساعدات الإغاثية الملحة لمحتاجيها.



كما اشاد بحملة التبرعات التي تعكس معدن الشعب الكويتي الذي جسد التسمية الأممية للكويت مركزا لللعمل الإنساني وتبوئها مكانة مرموقة على صعيد العمل الانساني إقليميا ودوليا.



وثمن في الوقت ذاته الدعم المتواصل الذي تقدمه الكويت للشعب اليمني الشقيق خدمة لأهداف وغايات العمل الإنساني النبيل.