عواصم - وكالات: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «خفضا ملموسا» مرتقبا في عديد العسكريين الفرنسيين في افريقيا، إضافة الى «نموذج شراكة جديد» مع الدول الافريقية.



وقال ماكرون الذي يبدأ الأربعاء جولة في وسط افريقيا إن «التحول سيبدأ في الأشهر المقبلة عبر خفض ملموس لعديدنا وحضور أكبر في القواعد (العسكرية) لشركائنا الأفارقة»، واعدا بأن «تبذل فرنسا مزيدا من الجهد على صعيد التدريب والتجهيز».



وقال ماكرون في خطاب له، سيكون تواجدنا في أفريقيا عبر قواعد مشتركة مع الدول الأفريقية وسننهي وجود القواعد العسكرية الفرنسية بهذه الدول.