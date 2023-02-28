

حنان عبدالمعبود

حقق النادي العلمي الكويتي انجازا دوليا جديدا يضاف إلى سلسلة إنجازاته المتتالية، حيث توج بالمركز الأول على مستوى مسابقة ومعرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا 2023 (EISTF) في مجال الكيمياء والبيئة لمشروع «لأجل هواء نقي مستدام» للطالبة زينب أحمد الصالح، وفاز أيضا بالمركز الأول على مستوى المسابقة في مجال الأحياء والطب عن مشروع «خلطة اقتصادية للدواجن» للطالبة ريم محمود المويزري.



وحصد النادي كذلك المركز الثالث على مستوى المسابقة في مجال الكيمياء والبيئة عن مشروع «صبغات طبيعية من مياه خليج الكويت» للطالبة فاطمة أحمد المسري، علاوة على حصول الطالبة فوزية مفيد الطيب على جائزة خاصة من لجنة تحكيم المسابقة في مجال الكيمياء والبيئة عن مشروع «تربة ومناخ المستقبل».



ومن جانبه، أعرب رئيس قطاع التنمية والبرامج التنافسية بالنادي العلمي ورئيس الوفد د.محمد الصفار، عن فخره واعتزازه بالإنجازات المتتالية التي يحققها النادي العلمي الكويتي في مختلف المجالات والمحافل الدولية، مثمنا الإنجاز الذي حققه وفد النادي المشارك في مسابقة ومعرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا 2023 (EISTF)، التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 23 - 27 فبراير الجاري.



وأشاد د.الصفار، بالدور العلمي والتنموي الذي يلعبه النادي وتوفيره البيئة العلمية المناسبة ورعايته للأنشطة والبرامج العلمية التي تسهم في تنمية المهارات لدى الشباب وتساعدهم على صقل مواهبهم.



واعتبر الفوز إنجازا علميا جديدا يضاف إلى رصيد انجازات النادي العلمي الدولية، مؤكدا حرص النادي لتمثيل الكويت سنويا في معرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا الذي يشهد عرض العديد من المشاريع والأبحاث العلمية لطلبة وطالبات دون المرحلة الجامعية الذين يمثلون عدة دول، إضافة إلى مصر الدولة المستضيفة لهذا الحدث العلمي الكبير.



بدوره، قال المستشار في قطاع التنمية والبرامج التنافسية بالنادي العلمي د.محمد بن سبت، إن معرض هذا العام شهد منافسات قوية، منوها إلى ان المشاريع والأبحاث العلمية المشاركة فيه تخضع لتقييم لجنة تحكيم تعتمد نفس المعايير والضوابط المتبعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة الذي يقام سنويا في الولايات المتحدة الأميركية، ويعد أكبر مسابقة علمية على مستوى العالم.



ولفت أنه لأول مرة تضم مسابقة ومعرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا مشاريع لطلبة الجامعة والطلبة دون المرحلة الجامعية، مضيفا أن المعرض لهذا العام شهد مشاركة 200 مشروع تم تصفيتها إلى 80 مشروعا.



حل مشكلة



من جهتها، قالت الطالبة زينب أحمد الصالح الفائزة بالمركز الأول على مستوى مسابقة ومعرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا في مجال الكيمياء والبيئة، عن مشروع «لأجل هواء نقي مستدام»، ان مشروعها يعمل على حل مشكلة الغازات السامة المنبعثة من مصانع تكرير النفط والغاز والصناعات النفطية.



خفض تكاليف



من ناحيتها، بينت الطالبة ريم محمود المويزري الحائزة على المركز الأول على مستوى مسابقة ومعرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا في مجال الأحياء والطب، عن مشروع «خلطة اقتصادية للدواجن»، أن مشروعها قائم على استخدام نوى التمر المستنبت في تصنيع علائق الدجاج، لرفع الأداء الإنتاجي وخفض تكاليف انتاج الأعلاف بنسبة تصل إلى 5%، إضافة إلى رفع مناعة الدواجن والتخلص من النوى بطريقة مفيدة وصديقة للبيئة.



بديل طبيعي



من جانبها، أوضحت الطالبة فاطمة أحمد المسري الحاصلة على المركز الثالث على مستوى مسابقة ومعرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا في مجال الكيمياء والبيئة، عن مشروع «صبغات طبيعية من مياه خليج الكويت»، إن الصبغات الصناعية التي تضاف إلى الأغذية يدخل في تركيبها العديد من المواد الكيميائية التي لها آثار جانبية خطيرة على صحة الإنسان، مبينة أن مشروعها يعمل على إيجاد الحل البديل الطبيعي لهذه الصبغات حتى يمكن استخدامها بأمان.



ترشيد وتدوير



بدورها، قالت الطالبة فوزية مفيد الطيب الفائزة بجائزة خاصة من لجنة تحكيم مسابقة ومعرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا، في مجال الكيمياء والبيئة عن مشروع «تربة ومناخ المستقبل»، إن بحثها عبارة عن استخدام الفحم النباتي كسماد رخيص الثمن وآمن للتربة الزراعية أكثر من الأسمدة الكيماوية التي أثبتت الدراسات والأبحاث أضرارها.



وأضافت أنه يمكن استخدام الفحم النباتي في استصلاح التربة الرملية وتحسين خواصها بشكل دائم، ويسهم في ترشيد استهلاك الماء المستخدم في الزراعة، كما يمكن من خلال صناعة الفحم النباتي إعادة تدوير المخلفات النباتية بدلا من حرقها مما سيكون له مردود اقتصادي كبير.