

عبدالعزيز الفضلي



تفاعلت وزارة التربية مع ما نشرته «الأنباء» تحت عنوان «207 شهداء أبطال سقطوا من ذاكرة التربية»، حيث تلقت «الأنباء» اتصالا هاتفيا من قبل الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة د.غانم السليماني، أكد فيه أن الوزارة تفتخر بشهداء الكويت جميعا، ومنهم شهداء التربية الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تراب الوطن، مشيدا في الوقت نفسه بجريدة «الأنباء» التي سلطت الضوء على موضوع هذه الرموز الوطنية التي نعتز بها.



وقال السليماني إن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني أولى اهتماما كبيرا بهذا الموضوع، لافتا إلى أننا سنقوم بدعوة صاحبة كتاب شهداء التربية المربية الفاضلة والمستشارة التربوية سهام السهيل لتكريمها على هذا الجهد الوطني المتميز والاستعانة بالكتاب الذي يتناول أسماء وصور وبطولات شهداء التربية لعمل لوحة جدارية إلكترونية تعرض هذه البطولات في مبنى التربية الواقع بمنطقة جنوب السرة.