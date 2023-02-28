

نظمت الهيئة العامة للشباب ومركز العمل التطوعي حملة وطنية تطوعية (كفو) لرفع مخلفات الاحتفالات بأعياد الكويت الوطنية.



وتهدف الحملة إلى دعم جهود بلدية الكويت ومؤسسات الدولة في رفع المخلفات الناجمة عن المظاهر الاحتفالية تعزيزا لمفاهيم القيم الأخلاقية المجتمعية في سبيل تضافر الجهود للحفاظ على البيئة وحمايتها.



وقال مدير إدارة العمل التطوعي في هيئة الشباب وليد الأنصاري لـ «كونا» إن الحملة تهدف إلى رفع وعي المشاركين بأهمية المحافظة على البيئة وتندرج ضمن سلسلة فعاليات وبرامج تقيمها الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني ضمن الاحتفالات بالعيد الوطني ويوم التحرير.