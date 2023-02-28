

تقدم وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وللشعب الكويتي والمقيمين بمناسبة الاحتفالات الوطنية، داعيا المولى عز وجل ان يديم على البلاد نعمة الامن والامان والازدهار.



وأعرب الوزير المطيري، في تصريح لتلفزيون الكويت على هامش زيارته لمعرض وزارة الدفاع الذي اقيم في شارع الخليج، عن سعادته بمشاركة مختلف المؤسسات في تنظيم فعاليات والاحتفالات الوطنية بمناسبة العيد الوطني الـ 62 وعيد التحرير الـ 32.



كما أعرب عن سعادته بتنظيم اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد الرسمية والوطنية لرزنامة فعاليات زاخرة ومشاركة مختلف المؤسسات والقطاع الخاص بتلك الفعاليات مضيفا انه سيتم الاخذ بالملاحظات لوضع خطة جديدة لاحتفالات العام المقبل.



ودعا المواطنين والمقيمين الى الالتزام بالقوانين والنظم اثناء الاحتفالات ليكون احتفالا يليق بسمعة الكويت وعطائها.



وأشاد بشعار «عز وفخر» الخاص باحتفالات هذا العام والذي يؤكد الفخر بالكويت دولة العطاء ومركز العمل الانساني، مضيفا ان ذلك يعطي مسؤولية كبيرة فالواجب الالتزام بكل ما يميز الكويت والاحتفال بها بشكل راقي.