بشرى شعبان



استضافت الكويت الملتقى الوطني لرواد الكشافة والمرشدات العرب برعاية وتنظيم مبرة البغلي للابن البار وتحت إشراف وزارة الشؤون، وبمشاركة وفود من 12 دولة عربية وخليجية.



وخلال الملتقى، أكد رائد البغلي في كلمة ألقاها نيابة عن راعي الملتقى على هامش استضافة رئيس مجلس إدارة المبرة إبراهيم طاهر البغلي للوفود في مزرعته بالوفرة، أن العطاء المستمر والعمل التطوعي المجتمعي والإنساني المتميز من رواد ورائدات العمل الكشفي في الكويت والوطن العربي يرسخ الأسس والمبادئ السامية للحركة الكشفية العالمية.



وأشار إلى أن مبرة إبراهيم البغلي للابن البار من المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الأهلي التطوعي والتي تعمل في عدة مجالات لخدمة ودعم كل بار بوالديه أو ولي أمره أو أحد أقاربه أو وطنه ومجتمعه أو يقوم على رعاية وخدمة وتأهيل الوالدين وكبار السن عن طريق تنفيذ بعض المشاريع التوعوية الهادفة.



ولفت إلى أن ذلك يتم عبر تفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية مع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والخاصة في الكويت لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على جميع شرائح وأطياف المجتمع.



إلى ذلك شاركت الوفود العربية والخليجية في مسيرة وطنية دعما للاحتفال بالأعياد الوطنية في منطقة الوفرة، وعرضوا في أجنحتهم مجموعة من المعروضات الفنية والشعبية والكشفية.