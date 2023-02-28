

بيروت - ناجي شربل



استعاد الأنصار صدارة الدوري العام اللبناني الـ 63 لكرة القدم، بفوزه على شباب الساحل 2-1، في المباراة التي جرت على مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في ختام المرحلة الثالثة إيابا من مجموعة الصدارة للفرق الـ 6 الأولى في ختام الدوري المنتظم، حيث افتتح أحمد حجازي التسجيل للأنصار في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع للشوط الأول اثر دربكة داخل المنطقة، وعادل النيجيري اندرو غير المراقب للساحل في الدقيقة 55 بكرة تلقاها عالية من يمين المنطقة فلعبها مباشرة إلى المرمى، حيث ارتدت من يدي الحارس هادي كنج إلى سقف المرمى، وفي الدقيقة 61 منح السنغالي الحاج مالك تال التقدم للأنصار اثر كرة عرضية تلقاها من داخل المنطقة من أحمد حجازي.



واحتفظ الأنصار بفارق النقطتين عن العهد الوصيف وحامل اللقب.



ويلتقي الأنصار في المرحلتين الأخيرتين النجمة والعهد على التوالي، وهذا يعني أن مباراته الأخيرة في البطولة مع العهد ستكون فاصلة على اللقب، بصرف النظر عن نتيجة مباراته مع غريمه التقليدي النجمة.



ويسعى الأنصار إلى لقب خامس عشر في الدوري يعزز به رقمه القياسي الـ14، في حين يسعى كل من النجمة والعهد إلى لقب تاسع.