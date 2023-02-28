حذرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من القيام بحفر الآبار داخل الحيازات التابعة للهيئة دون ترخيص من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومن خلال الشركات المؤهلة والمعتمدة من قبلهم.



وقالت الهيئة، في بيان لـ «كونا»، إن الترخيص يكون وفق ما تنص عليه لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية رقم 1341 لسنة 2017.



وأكدت أن على أصحاب الحيازات الإبلاغ فورا عن وجود بئر في حيازتهم ليتم التنسيق مع الجهات المختصة لردمها وذلك للحفاظ على البيئة ومعالجة مشكلة تجمع المياه الناتجة عن ذلك.



وشددت على أن عدم الالتزام بذلك سيعرض صاحب الحيازة الزراعية للمساءلة القانونية من قبل الجهات المختصة.