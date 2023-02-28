عاطف رمضان



قال مدير إدارة الرقابة التجارية بقطاع شؤون حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عبدالرحمن المطيري، في تصريح لـ «الانباء»، أن فرق الطوارئ التابعة لها تعمل خلال العطل وإجازة الأعياد الوطنية وتستقبل شكاوى المستهلكين في مواقعها طوال اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية.



وأضاف المطيري ان مراقبات المحافظات لدى الوزارة وفرق الطوارئ انجزت خلال الفترة من 1 يناير 2023 الى 23 الجاري حوالي 602 محضر ضبط وتم اغلاق 140 محلا مخالفا و523 شكوى استلمتها مراكز مراقبات الطوارئ خلال هذه الفترة كما ان عدد الشكاوى التي تم استلامها عبر الخط الساخن وتطبيق سهل الالكتروني بلغ 878 شكوى خلال هذه الفترة، واوضح ان هذه المخالفات متنوعة ما بين غش تجاري ومقلد وعدم وجود اسعار وغيرها.



ولفت الى ان فرق الطوارئ والمفتشين لدى الادارة تراقب الاسواق خاصة العروض والتنزيلات التي تكثر خلال شهر فبراير من خلال الاطلاع على التصريحات الصادرة من الوزارة وللتأكد من انها غير وهمية.



ونصح المستهلكين حال تعرضهم للغش التجاري بالاحتفاظ بفاتورة الشراء والتوجه لأقرب مركز تابع للرقابة، داعيا الى الشراء من المحلات المرخصة وتجنب الباعة المتجولين أو المواقع الالكترونية الوهمية.