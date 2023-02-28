عبدالهادي العجمي



زيَّن فريق الصقور السعودية سماء الكويت بعروض جوية رائعة نالت اعجاب الجمهور الذي تواجد مبكرا لمشاهدة عروض الاكروبات الجوية بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الـ 62 وعيد التحرير الـ 32 للكويت.



شارك فريق «الصقور» وعددها 8 طائرات من نوع «بي أي إي هوك» وبمشاركة القوة الجوية الكويتية بطائرتين F18 وطائرة واحدة من نوع «يوروفايتر تايفون» انطلقتا من قاعدتي أحمد الجابر وسالم الصباح الجويتان.



واستمر العرض لفترة 40 دقيقة على شارع الخليج العربي وتحديدا بجانب أبراج الكويت، واستعرض فريق الصقور السعودية مهاراته بعروض مبهرة أظهرت مهارة وبراعة طياري المملكة العربية السعودية الشقيقة والمستوى العالي لقدراته.



كما استمعت الجماهير بعروض طائرات F18 ويوروفايتر تايفون التابعة للقوة الجوية الكويتية والتي عكست امتياز وقوة السلاح الجوي الكويتي.