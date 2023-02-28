يشارك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي في الدورة الـ 27 لمعرض مسقط الدولي للكتاب بجناح ثري يضم إصداراته المتنوعة.



وقال مشرف جناح المجلس خليفة الرباح، في تصريح لـ «كونا»، إن الجناح المشارك في صالة رقم 4 يحظى بإقبال كبير من جمهور المعرض لاقتناء إصدارات المجلس المتنوعة لجميع الأعمار التي تتضمن مفاهيم متنوعة مفيدة ومسلية.



وأضاف أن الجناح يضم مجموعة من إصدارات المجلس الدورية وهي «عالم الفكر» و«عالم المعرفة» و«إبداعات عالمية» وسلسلة (من المسرح العالمي» ومجلة «الثقافة العالمية» بالإضافة إلى «مجلة العربي» والإصدارات الخاصة التابعة لإدارة الدراسات والبحوث وكذلك إصدارات إدارة التراث العربي.



وأكد الرباح إقبال الجمهور على «مجلة العربي» التي تعتبر من أبرز إصدارات المجلس وأهمها، موضحا أنها مجلة شهرية ثقافية مصورة يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت ويصدر مع المجلة دورية أخرى هي مجلة «العربي الصغير» الموجهة للأطفال وقد أسست المجلة عام 1958 وصدرت بشكل دوري منذ ذلك الوقت.



وأشاد بجمهور معرض مسقط الدولي للكتاب الراقي والذي يتمتع بذائقة مميزة وفكر مستنير، مؤكدا حرص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على المشاركة في مثل تلك المعارض المهمة على مستوى الوطن العربي.