ليحفظ الله الوطن الغالي ويدم عليه نعمة الأمن والأمان والازدهار ويوفق الجميع لخدمة ورفع رايته وإعلاء شأنه



هنّأ صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إخوانه وأبناءه المواطنين الكرام والمقيمين على أرض الوطن العزيز بالذكرى الثانية والستين للعيد الوطني والذكرى الثانية والثلاثين ليوم التحرير، مقدرا سموه ما عبر عنه المواطنون الكرام والمقيمون من مظاهر الفرحة والبهجة بذكرى هاتين المناسبتين الوطنيتين الغاليتين على نفوس الجميع وبمشاركاتهم المهرجانات والاحتفالات التي أقيمت في شتى أنحاء البلاد وما أبدوه من روح وطنية عالية جسدت أجمل صور الولاء والوفاء للوطن العزيز وأبرزت روح الأســــرة الكويتية المتلاحمة بما يجمعها من تــــواد ومحبـــــة وتكاتــــف.



مثمنا سموه أيضا الجهود الكبيرة والمشاركات الفعالة لوزارات الدولة وأجهزتها الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الأهلية في هذه المهرجانات والاحتفالات والإسهام في إنجاحها وبالتغطية الإعلامية الرسمية والأهلية الواسعة لها، مستذكرا سموه دور الآباء المؤسسين الذين سلموا أمانة المسؤولية لأبنائهم للمضي قدما في بناء الوطن والنهوض به والدور القيادي الرائد للمغفور لهم بإذن الله تعالى أصحاب السمو الأمراء الراحلين، صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد وصاحب السمو الشيخ سعد العبدالله وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراهم، في مواجهة الغزو الغاشم وما بذلوه من جهود كبيرة تجاه قضيتنــــا العادلة من أجل تحرير الوطن الغالي وما حققوه من إنجـــــازات مشرفــــة للوطن والمواطنين والتي ستظل خالدة في سجل تاريخ وطننا، كما استذكــــر سموه بالفخر والاعتــــزاز شهـــــداء الوطن الغالي الذين افتدوه بدمائهـــــم الزكيــــة دفاعــــا عن ترابه والذود عنه،.



سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء. ودعا سموه إخوانه وأبناءه المواطنين إلى استشعار نعمة التحرير التي أفاء بها المولى تعالى على وطننــــا العزيز وعودته محررا ينعم بفضل الله تعالى بالأمن والأمان بسعي وتكاتف الجميع لتسخير كل الإمكانيات والجهود للنهــــــوض والارتقاء بــــه.



كما أعرب سموه عن شكره وتقديره لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليــــــج العربية وإلى إخوانه أصحاب الجلالـــــة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة والصديقة على مشاركتهم الكويت أفراحها بأعيادها الوطنية، مثمنا سموه هذه المبادرات والمشاعر الأخويـــــــة الصادقة، مبتهلا سمـــــوه إلى الباري جـــــل وعلا أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والازدهار وأن يوفق الجميع لخدمته ورفع رايتــــه وإعــــلاء شأنه.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس لويس رودولفو أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الدومينيكان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.