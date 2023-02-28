التقت المديرة العامة لبنك الائتمان الكويتي بالتكليف زينب الجيران مع مؤثري الائتمان للربع الأول لعام 2023 في نسخته الثانية.وتقدمت الجيران لمؤثري الائتمان بأطيب التهاني والتبريكات بانضمامهم لبرنامج المؤثرين في النسخة الثانية، وعبرت عن الكفاءات الوطنية الشبابية الذين سيكون لهم دور في تحقيق مشاريع البنك والنهوض بهذه المؤسسة العريقة من خلال العمل وفق منهجية إدارة التغيير (Lean management).وقد أعلنت المتحدثة الرسمية باسم بنك الائتمان حباري الخشتي أن البنك مستمر في برنامج المؤثرين وفق منهجية إدارة التغيير تنفيذا لإستراتيجية البنك، مضيفة أن الربع الأول تأهل فيه 11 موظفا للقيام بتنفيذ بعض مشاريع البنك بتطبيق منهجية إدارة التغيير إيمانا من إدارة البنك بالكفاءات الوطنية الشابة الطموحة وقدرتهم على التطوير والتغيير.وقد تقدمت الجيران بالشكر الجزيل الى مؤثري الائتمان، وعبرت عن فخرها بأبناء الكويت.