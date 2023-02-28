تقدم الرئيس التنفيذي بنماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي سعد مرزوق العتيبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، والقيادة السياسية وإلى الشعب الكويتي والمقيمين على أرض الكويت بمناسبة احتفالات الكويت الوطنية.



وقال العتيبي في تصريح صحافي: إن هذه المناسبات عزيزة على قلب كل أبناء الوطن، وإن أهل الكويت دأبوا على الاحتفاء بها شكرا لله سبحانه وتعالى على نعم الاستقرار والأمن والرخاء والتقدم والازدهار، وعرفانا ووفاء وتقديرا لرجالات الكويت وأبنائها البررة الذين ضحوا بأرواحهم وأسهموا في إعادة راية الخير والحرية والأمن والاستقلال والسلام لترفرف مجددا في جنبات الكويت بلد الخير والعطاء.



وأوضح العتيبي أن الإسلام يحثنا على حب الوطن والذود عنه والدفاع عن وحدته ومقدراته، والعمل على ازدهاره وتطوره وتنميته ونهضته.



من جانبه، قال رئيس قطاع الاتصال التكنولوجيا في نماء الخيرية عبدالعزيز الكندري: إن «نماء» الخيرية اعتادت المشاركة في مثل هذه المناسبات الوطنية واحتفاء بالمناسبات الوطنية أصدرت مطبوعا يحمل عنوان «قصة وطن» يحتوي على قصاصات من تاريخ الكويت.