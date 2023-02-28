تقديم برامج تدريبية لموظفي «كيبك» يقودها محترفون من «AIU»

في سعي منها لتعزيز القوى العاملة الكويتية، أقامت الجامعة الأمريكية الدولية في الكويت شراكة مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، حيث جرى يوم ١٦ فبراير ٢٠٢٣ حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لبدء جهد تعاوني يهدف إلى تطوير القوى العاملة الحالية والمستقبلية في الكويت.



الغرض الثلاثي من هذا التعاون يساهم في النمو المهني العام للقوى العاملة الكويتية.



أولا: من المقرر تقديم برامج تدريبية يقودها محترفو الجامعة الأمريكية الدولية من خلفية متنوعة، في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، لموظفي كيبك لتعزيز مهاراتهم.



ثانيا: سيتم توفير فرص التدريب لطلاب الجامعة الأمريكية الدولية لاكتساب خبرة مباشرة في منظمة أعمال رائدة في الكويت.



وأخيرا: إقامة برنامج بحثي مشترك بين المؤسستين للمساعدة في تحسين قاعدة المعرفة وتطوير استراتيجيات سوق مبتكرة.



الهدف الرئيسي من هذا التعاون يتماشى مع مهمة الجامعة الأمريكية الدولية، ألا وهو تطوير هيكل تعليمي قائم على الأبحاث يوفر لقادة المستقبل في الكويت فرصة للازدهار في اقتصاد عالمي مليء بالتحديات. كما تلعب هذه الجهود أيضا دورا حاسما في تحقيق رؤية الكويت 2035.