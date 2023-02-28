أطلقت شركة لولو هايبرماركت، متجر التجزئة الرائد في المنطقة والوجهة المفضلة للمتسوقين المميزين، عرض «لولو أهلا فبراير» للاحتفال بالعيد الوطني وعيد تحرير الكويت.



ستقدم شركة لولو هايبرماركت كجزء من الاحتفالات خصومات مذهلة وعروضا خاصة ومثيرة على مختلف العلامات التجارية والمنتجات لشهر فبراير، بالإضافة إلى إقامة العديد من الأنشطة الترفيهية للمتسوقين المشاركين فيها. تماشيا مع الطبيعة الاحتفالية للحملة الترويجية التي تستمر قرابة الشهر، تم نصب عرض مذهل لافت للنظر لخزانات المياه الشهيرة في الكويت، والمصنوعة بالكامل من 14000 زجاجة مياه (أبراج) صغيرة (330 مل)، في منفذ لولو هايبر بالقرين. يرعى هذا العرض الذي يجتذب حشودا من الزوار يوميا ويضم 3 أبراج مائية يزيد ارتفاع كل منها عن 4 أمتار، شركة أبراج للمياه.



يؤكد العرض الترويجي «لولو أهلا فبراير» التزام شركة لولو هايبر المستمر بالتواصل مع المجتمع في الاحتفال بمهرجاناته، وتزويد المتسوقين بتجربة تسوق لا مثيل لها، مع تقديم منتجات عالية الجودة من جميع أنحاء العالم بأسعار تنافسية للغاية.