أطلق «الكوت» أول ساحل صديق للأسرة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة احتفالا بالأعياد الوطنية.



ويـتـضـمـن سـاحـل الكوت ممشى خاصا لذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يمكنهم من الوصول بشكل أقرب وأسهل إلى ساحل البحر والاستمتاع مع الآخرين بالتجربة المميزة.



وتضمنت فعاليات الكوت إطلاق سوق الساحل، الذي يعتبر أول سوق من نوعه يتم تنظيمه على شاطئ البحر، وقد تضمن السوق تجارب مميزة للزوار تشمل الترفيه العائلي وسينما للأطفال على ساحل البحر، ذلك بالإضافة الى كافيهات محلية ومناطق مخصصة للكشتات وعرض موسيقي حي.



هذا، وقد استمرت الاحتفالات طوال شهر فبراير وفي مختلف أرجاء الكوت، حيث تضمنت تلك الاحتفالات عروضا موسيقية حية للفرق الشعبية في نافورة الكوت، وإطلاق 30000 بالون بألوان علم الكويت داخل الكوت مول.



وتم اختتام الفعاليات بعرض للألعاب النارية.