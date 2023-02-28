ندى أبونصر



اختتمت مؤسسة لوياك برنامج «كنتينيو» لريادة الأعمال الاجتماعية برعاية البنك الكويت الوطني وشركة زين وأجيليتي.



وسلط البرنامج الضوء على دعم الشباب والشابات من عمر 17 إلى 30 سنة، الطامحين إلى ترجمة أفكارهم المبتكرة من خلال مشاريع قائمة على أرض الواقع، كما استجاب لتطلعات رواد ورائدات الأعمال الباحثين عن تنمية مشاريعهم وتطويرها بهدف خدمة المجتمع، والراغبين بصقل مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال، ما يساهم في تعزيز مسيرتهم المهنية.



وأتاح البرنامج كذلك إمكانية المشاركة، سواء كفرد أو مجموعة تحت فكرة مشروع واحد.



وقالت رئيسة مجلس إدارة لوياك فارعة السقاف إن برامج ريادة الأعمال للشباب كانت ضمن خطة المؤسسة منذ سنوات طويلة ربما منذ عام 2009 لكن الموضوع تأجل لسنوات لأسباب عديدة، أهمها التمويل.



وتابعت: عند إعادة برامج ريادة الأعمال إلى الأولوية أعدناه بصورة مختلفة تركز على الجانب التطبيقي أكثر وتقلص الجانب النظري لكننا ومنذ البداية كانت كلية بابسون الأميركية هي الشريك العلمي الأول الذي فكرنا فيه ليخرج المنتج بالجودة التي نطمح إليها.



وأضافت: ما يميز برامج لوياك الريادية مثل برنامج كن وبرنامج كنتينيو هو أهمية بل أولوية المنفعة المجتمعية فيها من جهة وتميز شركائها الاستراتيجيين بدءا بالبنك الوطني وشركة زين وشركة أجيليتي، إضافة الى شريكها التعليمي المتميز جامعة بابسون.



كما هنأت السقاف المرشدين، والرياديين المشاركين في البرنامج على نجاح برنامج كنتينيو في نسخته الأولى، وقالت: نحتفل بنجاح برنامج ساعد 17 مشتركا على فهم أعمق ورؤية أوضح لمعنى الريادة المجتمعية وبلا شك هم الآن جاهزون لنقلة نوعية مهمة لمشاريعهم العشرة.



وشكرت السقاف رعاة البرنامج، بنك الكويت الوطني، وشركة زين، وشركة أجيليتي. وتابعت: أحب أن أحيي وأشكر شركة مجموعة الكوت الغذائية على تبني مشروع فريق مدرسة الشهيدة أسرار القبندي الذي فاز في مسابقة لوياك البيئية الدورية ايكوكويست.



يذكر أن جميع المشاركين قاموا بعرض مشاريعهم على لجنة التحكيم في اليوم الختامي للبرنامج، حيث حاز مشروع «أنتابد كويت» المركز الأول بينما فاز مشروع «تو بونت أو» بالمركز الثاني، ومشروع «فاندز» حاز المركز الثالث، حيث بلغت قيمة الجوائز ٣٠٠٠ دينار دعم لكل مشروع.