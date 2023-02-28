

خديجة حمودة وهالة عمران و(أ.ش.أ)



أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر، موضحا أن الاقتصاد المصري كان يسير بشكل جيد جدا خلال السنوات الماضية، وكانت مصر تحقق تقدما سريعا في قطاعات متعددة، لكن جاءت جائحة كورونا، وتلتها الأزمة الروسية - الأوكرانية لتلقي بظلالها على مصر مثلما أثرت على باقي دول العالم.



جاء ذلك خلال استقبال أمير دولة قطر أمس، رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، وذلك عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أجراها الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الداخلية، لمدبولي والوفد المرافق له، بمقر الديوان الأميري.



واستهل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اللقاء بالترحيب برئيس الوزراء والوفد المصري في قطر، مشيدا بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور وزخم إيجابي، وطلب أمير قطر نقل تحياته لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا ان حضور الرئيس السيسي لافتتاح بطولة كأس العالم كان بمنزلة رسالة مهمة تؤكد ما تشهده العلاقات المصرية - القطرية من تطور، معربا عن شكره للجهود التي يقوم بها الأشقاء المصريون العاملون في قطر، والذين كان لهم دور إيجابي ملموس على أرض قطر.



وأضاف الأمير تميم بن حمد أن الدولة المصرية رغم الأزمات العالمية لاتزال لديها إمكانات كبيرة جدا، ومن المهم الاستمرار في جهود وخطط التنمية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات القطرية بمصر، وزيادة حجم التعاون بين البلدين في جميع المجالات الممكنة، فمصر وقطر أشقاء.



كما أعرب أمير دولة قطر عن اعتزاز بلاده بالعائلات والجالية المصرية التي تعيش في قطر، مشيدا بما يربطهم بأشقائهم القطريين من روابط أخوة لا تنفصل.



من جانبه، استهل رئيس الوزراء حديثه خلال اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أخيه الأمير تميم بن حمد، وتمنيات الرئيس لدولة قطر وشعبها الشقيق بدوام الرخاء والازدهار تحت قيادة الأمير تميم بن حمد آل ثاني.



وأعرب مدبولي عن تهنئته لقطر الشقيقة لنجاحها الكبير في تنظيم بطولة كأس العالم في أفضل صورة أبهرت العالم، مشيدا في الوقت ذاته بالطفرة العمرانية المتميزة التي شهدتها قطر على مدار السنوات الماضية.



كما أعرب رئيس الوزراء عن شكر مصر، حكومة وشعبا، لدولة قطر الشقيقة على رعايتها للجالية المصرية، وما يلقونه من حسن معاملة وكريم اهتمام.



وعرض د.مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، جهود الدولة حاليا لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز دور القطاع الخاص، كما استعرض عددا من الفرص الاستثمارية، مؤكدا الترحيب دوما باستثمارات الأشقاء من دولة قطر في مختلف القطاعات.



وأكد د.مصطفى مدبولي، خلال جلسة المباحثات الموسعة مع الشيخ خالد بن خليفة أن العلاقات المصرية - القطرية قديمة وراسخة، وهناك مجالات كثيرة لتعزيز تلك العلاقات خلال الفترة المقبلة، ونحن حريصون على زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر، وكذا زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، حيث إن حجم التجارة الحالي لا يرتقي لإمكانات البلدين وطموحات شعبيهما.



من جانبه، أكد الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، أن قطر تتطلع لتعزيز علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون، لاسيما على صعيد الاستثمارات القطرية في مصر.



وأثنى رئيس وزراء قطر على توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، مؤكدا أنه سيكون لها أثر ملموس على زيادة وتشجيع الاستثمارات القطرية في مصر، كما رحب بمجالات التعاون المقترحة مع مصر في مجال التصنيع الدوائي، والمناطق الحرة، والفنادق، والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة.



وأضاف الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني أن عقد منتدى الأعمال بين البلدين خلال الربع الثاني من العام الحالي يمثل فرصة جيدة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون الثنائي بين مجتمع الأعمال في البلدين.