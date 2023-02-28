

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن نجاحها في اختبار تكنولوجيا الجيل 5.5G المتطورة والتي تتضمن اختبار تقنية دمج النطاقات الترددية (3CC CA) وتقنية انترنت الأشياء ذاتية العمل غير الكهربائية (Passive IOT).



وتم تصميم تكنولوجيا الجيل 5.5G لإحداث ثورة في قدرة وسرعة شبكات الاتصالات المتنقلة بحيث تهدف هذه التكنولوجيا إلى بناء شبكة ذكية تدعم سرعات اتصال فائقة معززة بزمن وصول اقل للخوادم وبكثافة اعداد هائلة من الأجهزة والمستشعرات لتلبية متطلبات السوق ومواكبة تطور واحتياجات مختلف الصناعات والاعمال.



قامت stc بتجربة تقنية الـ 5.5G داخل بيئة معملية من خلال دمج ثلاثة نطاقات ترددية (5.5G-3CC-CA) باستخدام نطاقات ترددية مختلفة لتحقيق سرعات اتصال تخطت 3.6 جيجابت في الثانية على مختلف الأجهزة المتوفرة مع إمكانية الاتصال المستمر للخدمة لعدد أكبر من الأجهزة حيث يمكن لتغطية الشبكة أن تصل إلى مسافات أعلى وأبعد وأعمق في حال التطبيق التجاري للخدمة.



كما أجرت كذلك تجارب ناجحة على تقنية إنترنت الأشياء اللاكهربائية (Passive IOT) المتطورة للجيل 5.5G والتي تمكنت من قراءة معلومات تعريفية لشريحة (Tag) تستخدم بالخدمات اللوجستية والتخزين لتتبع الأصول والممتلكات عن بعد يصل الى مسافة 200 متر ومن المتوقع أن تقود هذه التكنولوجيا المتطورة الى دعم اتصال ملايين الأجهزة والمستشعرات اللاكهربائية للعديد من الصناعات الطبية والبيع بالتجزئة واللوجستية والمصانع وغيرها من قطاعات الأعمال.



وبهذه المناسبة، قال م.فهد العلي الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في stc: نهدف في stc إلى تحسين وتطوير معايير جودة خدماتنا وتزويد السوق المحلي بأحدث الحلول وتمكين الأعمال من خلال إنشاء بنى تحتية وبرمجيات متطورة تهدف لتوفير ومواكبة احدث ما توصلت إليه صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والتي بدورها تعزز من قدرة عملائنا بقطاع الأعمال على التحول الرقمي ومواجهة التحديات عن طريق شركاتنا المتخصصة بحلول الاعمال solutions by stc والبوابة الالكترونية.