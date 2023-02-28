

أعلنت مجموعة كلام تيليكوم، أحد أكبر 3 مزودين لخدمة البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن أعضاء مجلسها الاستشاري، وذلك بعد الإعلان عن استراتيجية الاستحواذ والتوسع للشركة.



هذا، ويعد الاستثمار في تشكيل مجلس استشاري خطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجية النمو طويلة المدى للمجموعة ويخلق قيمة إضافية لها، ليقدم المجلس الجديد سجلات حافلة وخبرة صناعية، ويلعب دورا محوريا في تشكيل مسار النمو المستدام الذي تسير عليه مجموعة كلام تيليكوم، في ظل النمو القوي الذي تشهده المجموعة في المنطقة.



إلى ذلك، يدعم المجلس الجديد نمو شركة زاجل للاتصالات التي تم الاستحواذ عليها في الكويت، وشركة كيمز للاتصالات التابعة لها، والتي تعد مزود خدمة إنترنت الأول في الكويت منذ تأسيسها في العام 1992، وهي مرخصة رسميا من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم خدمات الاتصالات لعملائها في جميع أنحاء الدولة لتشمل خدمات الانترنت ونقل البيانات واستضافة الأجهزة وخدمات سحابية ومدارة عالية الجودة تتواجد بمراكز بيانات محلية، حيث يعتمد عملاؤها من جميع الأحجام ومن مختلف القطاعات الصناعية على خبرتها لإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بهم.

وقد حصلت شركة زاجل للاتصالات مؤخرا على شهادات آيزو العالمية 9001 و27001 و22301 و14001 و45001 لنظام إدارة الجودة ونظام أمن المعلومات ونظام إدارة استمرارية الأعمال ونظام الإدارة البيئية ومعايير الصحة والسلامة المهنية التي تظهر التزامها بالسياسات والإجراءات من الدرجة الأولى بموجب أنظمة الإدارة الدولية والعالمية.



وقد أعلنت مجموعة كلام تيليكوم عن أعضاء المجلس الاستشاري الذي يضم كلا من خافيير ألفاريز الشريك المؤسس لشركة دلتا بارتنرز، وربيع خوري الشريك الإداري والرئيس التنفيذي للتخارج في شركة ميدل إيست فينتشر بارتنرز، وجون لينكولن الرئيس التجاري في شركة إينوفينتشر، ويوسف أحمد الخبير في مجال الاتصالات ومدير العمليات سابقا لشركة شبكة الخليج للاتصالات «جلف نت» وشركة كواليتي نت في الكويت، وهم يشغلون منصب أعضاء مستقلين في المجلس الاستشاري، وهو أمر بالغ الأهمية لنمو مجموعة كلام تيليكوم، حيث إنهم يعملون على تعزيز الدور الذي يضطلع به المجلس من خلال مشاركة وجهات نظرهم المستقلة لدعم حملة التحول الرقمي للمجموعة على مستوى المنطقة للمؤسسات واستراتيجية الاندماج والاستحواذ.



وبهذه المناسبة، صرح نزار الساعي رئيس مجلس الإدارة في مجموعة كلام تيليكوم بالقول: نحن مسرورون في مجموعة كلام تيليكوم بالشروع مع الفريق التنفيذي الجديد في رحلة جديدة في مسار نمونا والتوسع في أسواق جديدة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت ومملكة البحرين، وذلك من خلال الحلول الرقمية المتطورة، مع الاستثمار في رأس المال البشري لزيادة ترسيخ موقعنا في النظام البيئي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سيواصل المجلس الاستشاري تعزيز تركيز الشركة على التحول الرقمي ومساعدة مجموعة كلام تيليكوم على تعزيز بصمتها الإقليمية كأحد أكبر 3 مزودين للحلول الرقمية وتوسيع نطاق وصولنا العالمي.