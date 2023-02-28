تقدم الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) هيثم الغيص بأسمى آيات التهاني والتبريكات للكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الاحتفالات الوطنية داعيا المولى عز وجل ان يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان والازدهار.



وقال الغيص لـ «كونا» بهذه المناسبة «يشرفني باسمي واسم زملائي العاملين في «أوپيك» أن أرفع إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد خالص التهاني وأطيب الامنيات بمناسبة الاعياد الوطنية للكويت».



وأعرب عن خالص شكره وتقديره لدور الكويت في المنظمة منذ تأسيسها عام 1960، مشيرا الى أن الكويت من الدول الخمس التي أسست المنظمة وعملت دائما ولا تزال مع جميع الدول الأعضاء لتحقيق هدف المنظمة المنشود وهو المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية.



وثمن دعم القيادة السياسية في البلاد لـ «أوپيك»، متمنيا للكويت المزيد من النجاح والازدهار والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد.