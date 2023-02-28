بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني ورئيس المنظمة العربية للسياحة د.بندر بن فهد آل فهيد، ورئيس قطر للسياحة أكبر الباكر، وبمشاركة وزراء السياحة العرب ووزراء الحكومة القطرية وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين بدولة قطر وكبار المسؤولين ورجال الأعمال تم تدشين الدوحة عاصمة للسياحة العربية 2023 في الحي الثقافي «كتارا».



وأوضح د.آل فهيد أن فوز الدوحة بلقب عاصمة للسياحة العربية جاء بناء على المعايير التي أعدتها المنظمة وأقرها المجلس الوزاري العربي للسياحة، وتم الاعلان عن فوز الدوحة باللقب في الدورة الـ 25 للمجلس والتي انعقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مما يشكل اعترافا بأنها مدينة رائعة ورائدة، تقدم تجربة سياحية مذهلة لجميع المسافرين الدوليين بما اعدته من بنية تحتية متكاملة لكل المناشط السياحية ومما مكنها في النجاح بتنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي أتاحت الفرصة للكثير من السائحين الزائرين لها خلال تلك الفترة تذوق تجربة ضيافة قطر وثقافتها وتراثها الأصيل،



رافعا أجمل التهاني والتبريكات لقائد مسيرة التنمية والتطوير لدولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على ما حققته من إنجازات في كل المجالات، وخاصة في مجال صناعة السياحة، مشيرا إلى أن حفل التدشين قد تزامن مع احتفالية تعتز بها أسرة السياحة العربية من المحيط الى الخليج وهو يوم السياحة العربي الموافق 25 فبراير من كل عام مولد الرحالة العربي ابن بطوطة.



وأكد آل فهيد أنه جار اعداد رزنامة لعدة فعاليات وبرامج مميزة مليئة بالأحداث بالتعاون مع قطر للسياحة، تهدف إلى جذب مزيد من الحركة السياحية العربية والإقليمية والدولية لدولة قطر على مدار عام 2023 م لتحقيق رؤيتها في جذب المزيد من السائحين إلى الدولة، وخاصة من العالم العربي، موضحا ان رؤية الدول العربية وخطة عملها لعام 2030 تسعى لتحقيق اكثر من 320 مليون سائح وان حجم الاستثمارات السياحية العربية وصل الى أكثر من 350 مليار دولار.



وجرى خلال الاحتفال تسليم مفتاح السياحة العربية للعاصمة الفائزة، حيث تسلمه أكبر الباكر رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية بحضور رئيس الوزراء بدولة قطر وزير الداخلية، وتخلل الحفل عرض فيلم عن احتفالية يوم السياحة العربي والذي أعدته المنظمة، بالإضافة إلى عروض تراثية قطرية وموسيقية وألعاب نارية.