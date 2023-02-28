

ابتكار مادة «هلامية حيوية» تعالج أضرار النوبات القلبية!



حقن علماء مادة هلامية حيوية جديدة تحقن في الوريد لشفاء أضرار الأزمة القلبية من الداخل إلى الخارج، وتبدأ في العمل لحظة نقلها بالكامل إلى المريض، حيث أزال العلماء في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، جزيئات كبيرة من الهلام المائي (hydrogel)، وقاموا بتخفيفها بالماء لجعلها مادة قابلة للحقن. وبمجرد الحقن، يرتبط العلاج بالخلايا، ويسد الفجوات ويسرع التئام الأوعية الدموية.



وقد تم اختبار هذا الابتكار على القوارض والخنازير، حيث نجح في إصلاح الأضرار التي لحقت بالقلب وتقليل الالتهاب. والآن، يتطلع الباحثون لبدء التجارب البشرية في غضون عام إلى عامين. وقالت كارين كريستمان، مهندسة الهندسة الحيوية في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، إن الفريق يعتقد أنه يمكن أن يعالج المريض «فور إصابته بنوبة قلبية لمحاولة إنقاذ بعض الأنسجة وتعزيز التجدد». ويقوم الفريق بتطوير المادة الحيوية لأكثر من عقد من الزمان. وبفضل النتائج الناجحة، يخطط الفريق للحصول على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية لإجراء دراسة على البشر، ما يعني أن الاختبار يمكن أن يبدأ بعد عام أو عامين من الآن.



المصدر: «ديلي ميل»