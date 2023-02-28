تزامناً مع هزة ارتدادية شديدة أسفرت عن وقوع المزيد من الضحايا في ملاطية، قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتذارا لشعبه عن تعثر عمليات الإغاثة عقب زلزالي السادس من فبراير المدمر.

وقال «نطلب منكم السماح على التقصير الذي شهدناه في الأيام الأولى للزلزال بسبب الظروف الجوية في أدي يامان».

وأكد في تصريح صحافي عقب زيارة تفقدية إلى ولاية أدي يامان المتضررة بالزلزال شرقي البلاد، أن الحكومة التركية تدرك كل شيء بخصوص آثار الزلزال وأنها تواصل العمل المكثف للقيام بالإجراءات اللازمة.



وقال أردوغان إن عدد المساكن التي دخلت طور البناء بعد الانتهاء من المسوحات الأرضية في منطقة الزلزال بلغ 309 آلاف منزل. واستدرك قائلا: بالتأكيد لن نسمح بالبناء في مناطق قريبة من خط الصدع وفي المناطق التي تعاني من انهيار التربة.



واعلن انه تم رصد 185 ألفا و345 مبنى منهارا أو متضررا بشكل كبير جراء الزلزال.



ودعا إدارة الكوارث والطوارئ التركية «افاد» ومؤسسات المجتمع المدني والهلال الأحمر إلى عدم الاكتراث بهرطقات البعض، مشيرا إلى الانتقادات التي توجهها المعارضة لتقصير الحكومة.



وبعد التقارير عما يشبه النزوح الجماعي من المناطق المنكوبة بالزلزال وتحذيرات المعارضة مما وصفته تغييرا ديموغرافيا، خصوصا في ولاية هاتاي، ناشد أردوغان مواطنيه قائلا: «احموا مدنكم ولا تتركوا موطن أجدادكم الأبدي، سنبني منازل جديدة أفضل وأجمل وأكثر أمانا من تلك التي تهدمت»



وبعد مرور ثلاثة اسابيع على الزلزال المزدوج في كهرمان مرعش بقوة 7.8 و7.4 درجات على مقياس ريختر ودمرا اجزاء واسعة من جنوب تركيا وشمال سورية، مازالت الهزات الارتدادية تثير الهلع في نفوس الناجين خصوصا ان الكثير من الابنية باتت متصدعة وآيلة للسقوط.



وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة ارتفاع حصيلة المصابين إلى 103 أشخاص جراء الهزة التي ضربت ظهر امس ولاية ملاطية، وبلغت شدتها 5.6 درجات وأسفرت عن مصرع شخص.



وأفاد قوجة في تغريدة على «تويتر» بأن المصابين يخضعون للعلاج، مبينا أن 6 منهم في غرف العمليات و3 في العناية المركزة.



وفي وقت سابق، أعلن رئيس «آفاد» يونس سيزر أن المنطقة تشهد هزة ارتدادية كل 3 دقائق منذ الزلزال الأول.



بدوره، قال أورهان تتار، المدير العام لقسم الزلازل والحد من المخاطر في «آفاد»، إن المنطقة تشهد نشاطا زلزاليا غير اعتيادي، مشيرا إلى وقوع 4 زلازل مستقلة بقوة 7.7 و7.6 و6.4 و5.3 إلى جانب 45 هزة ارتدادية بلغت قوتها بين 5 و6 درجات.



ولفت إلى أن زلزال ملاطية تم تقييمه ضمن الهزات الارتدادية الكبيرة، وأوضح أن المنطقة شهدت حتى ظهر الإثنين 10 آلاف و282 هزة ارتدادية.



وفي احدث تقدير لخسائر الزلزال المزدوج، قال البنك الدولي إنهما تسببا في أضرار مادية مباشرة بلغت قيمتها نحو 34.2 مليار دولار، لكن إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي التي تواجهها البلاد قد يكون مثلي ذلك.



وذكر هامبرتو لوبيز مدير مكتب البنك الدولي في تركيا للصحافيين أنه بحسب تقديرات البنك، سيخفض الزلزالان أيضا ما لا يقل عن نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لتركيا هذا العام بين 3.5% و4%.