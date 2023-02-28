أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع الشركاء العالميين، امس، تحديد يوم الخميس المقبل موعدا جديدا لإطلاق مهمة «طموح زايد 2» إلى الفضاء، مشيرا إلى إمكانية تغيير الموعد استنادا إلى مدى معالجة السبب التقني للتأجيل الذي حدث امس.



وأوضح المركز- وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)- أن التأجيل جاء نظرا لوجود أمر طرأ على الأنظمة الأرضية توافقت الفرق المعنية بالمهمة بالإجماع على التحقق من الخلل، الذي حال دون الحصول على البيانات، التي تؤكد تزويد الصاروخ «فالكون 9» بالمواد اللازمة للإقلاع.



من جهتها، اعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في اللحظات الأخيرة إلغاء إطلاق صاروخ تابع لشركة «سبايس إكس» إلى محطة الفضاء الدولية، كان مقررا في وقت باكر امس من فلوريدا، وذلك لأسباب مرتبطة بالنظم الأرضية، فيما حدد الثاني من مارس موعدا جديدا للإطلاق، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).



وكان مقررا حصول الإطلاق من مركز كينيدي الفضائي امس وعلى متنه طاقم «كرو6» الذي يضم أشخاصا من ثقافات متنوعة، وهو سادس فريق يزور محطة الفضاء الدولية ضمن مهمة تناوب اعتيادية تتولاها «سبايس اكس».



كما كان يفترض أن تلتحم كبسولة «دراغن» التي تنقل رواد الفضاء، وهم أميركيان وروسي وإماراتي، بمحطة الفضاء الدولية بعد رحلة تستغرق نحو يوم. إلا أن إطلاق الصاروخ ألغي قبل دقيقتين من الإقلاع. وغردت ناسا عبر تويتر «ألغي إطلاق +كرو6+ بسبب مشكلة مرتبطة بالنظم الأرضية». ومن المقرر أن يمضي الرواد الأربعة، وهم الأميركيان ستيفن بون ووارن هوبرغ والروسي أندري فيدياييف والإماراتي سلطان النيادي، ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.



وسيصبح سلطان النيادي (41 عاما) رابع رائد فضاء متحدر من دولة عربية، وثاني إماراتي يشارك في مهمة فضائية بعد هزاع المنصوري الذي أمضى ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية في سبتمبر 2019.



وكان فريق من مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة ناسا استقبل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وزملاءه من أعضاء فريق مهمة Crew-6 فور وصولهم إلى مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا الاسبوع الماضي.



وقد سافر أعضاء فريق المهمة إلى مركز كنيدي للفضاء لتلقي التدريبات والتعليمات الأخيرة قبل الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة ستمتد الى 6 أشهر.