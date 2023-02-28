

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



تعرض نادي الدحيل القطري لخسارة قاسية أمام الهلال السعودي 0-7، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أول من أمس على ستاد الثمامة ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة التي تقام أدوارها الإقصائية لمنطقة الغرب في الدوحة بنظام التجمع. سجل أهداف الهلال المهاجم النيجيري إيدوين إيغالو أربعة أهداف «سوبر هاتريك» والمالي موسى ماريغا هدفين، وسالم الدوسري، وبذلك صعد الهلال السعودي حامل اللقب إلى المباراة النهائية للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة في آخر أربع نسخ للبطولة، ليواجه فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني المتأهل عن منطقة الشرق، وذلك في مواجهتي ذهاب وإياب، حيث تقام مباراة الذهاب في الرياض 29 أبريل المقبل، فيما تقام مباراة الإياب يوم 6 مايو المقبل في سايتاما.