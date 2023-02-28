

حنان عبدالمعبود ـ آلاء خليفة



في أجواء الأعياد الوطنية، وما تبعثه في نفوس جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة من «عز وفخر»، نظمت «الأنباء» احتفالية وطنية جسدها موظفوها في حب هذا الوطن الغالي وفي محاولة للتأكيد على عشق تراب الكويت ومشاركتها في أعيادها الوطنية، حيث شارك الموظفون وعائلاتهم في مخيم بمنطقة الصبية وفي يوم مفتوح تضمن العديد من الأنشطة والفعاليات للكبار والصغار.



بدأ اليوم المفتوح بتنظيم مسيرة وطنية حمل فيها موظفو «الأنباء» وعائلاتهم وأبناؤهم علم الكويت الغالي على أنغام الأغاني الوطنية، وهنا هنا اصبح المجد هنا، يا وطن النهار، ما اجملك من وطن، وما أعظمك من أرض.



وتم تنظيم العديد من المسابقات للكبار والصغار وتوزيع الهدايا في جو غمرته الفرحة والسعادة، كما عودت «الأنباء» موظفيها دائما بتنظيم الانشطة والفعاليات بروح الأسرة الواحدة.



وخلال اليوم، استمتع موظفو «الأنباء» بالأنشطة التي تم تنظيمها داخل المخيم من كرة طائرة وكرة قدم وركوب الباجي وغيرها من الانشطة الممتعة التي أضفت جوا من البهجة على الموظفين.









