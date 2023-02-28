

تتواصل مظاهر الاحتفال بأعياد الكويت الوطنية في أسواق المباركية التراثية هذه الأيام لحضور الفعاليات والأنشطة التي تنظمها وزارة الاعلام بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبلدية الكويت احتفاء بتلك المناسبات العزيزة على قلوب الكويتيين وجميع من يقيم على هذه الأرض الطيبة.



وتوافد العديد من المواطنين والمقيمين اليوم الأحد على هذا المقصد التراثي والسياحي الاول في البلاد مستمتعين بأجواء الاحتفالات الوطنية والأنشطة التراثية الى جانب زيارة المطاعم والمقاهي التي تقدم المأكولات الشعبية ومتابعة الفرق الشعبية التي تقدم أجمل الاغاني الوطنية والتراثية.