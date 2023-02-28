

حصد طلبة مدرسة البكالوريا الأمريكية في الكويت على المركز الأول بفئة المدارس الثانوية بالإضافة إلى جائزتي (أفضل اتزان تحت الماء) و(أفضل مناورة) في مسابقة (الروبوتات تحت الماء) المقامة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وقالت مدرسة البكالوريا الأمريكية بالكويت في بيان صحافي اليوم الأحد إن هذا الانجاز جاء بعد رحلة طويلة من العمل الجاد والتفاني من قبل المدرسة لطلابها المبدعين.



وأوضح البيان أنه بهذا المركز تضمن المدرسة مقعدا في النهائيات الدولية التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وأنها الوحيدة التي تمثل الكويت بهذه الحدث العلمي والعالمي.



وأضاف أن الطلاب المميزين الذين حصلوا على المركز الأول هم محمد الصباح ويوسف المزيدي وشيخة عاشور وعبدالعزيز الهولان وعبدالرحمن التركيت وعبدالعزيز العوضي وخالد الزمامي وحسن المذكور وراشد الشبلي، مشيرا إلى أن المهندسين القائمين على التدريب هما ايمان سليمان وفادي صادق.