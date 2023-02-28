

عبدالهادي العجمي



لليوم الثاني على التوالي، واصل فريق «صقور السعودية» عروض الاكروبات الجوية احتفالا بأعيادنا الوطنية، حيث حلقت طائرات من نوع «بي أي إي هوك» في سماء الكويت واستعرض فريق «الصقور» مهاراته بعروض مبهرة ما بين الجزيرة الخضراء وابراج الكويت ورسمت لوحات فنية لعلم الكويت وعلم المملكة العربية السعودية الشقيقة.



ونالت هذه العروض الرائعة استحسان واعجاب الجمهور.



كما شاركت طائرات تابعة للقوة الجوية الكويتية بطائرتين F18 ويوروفايتر تايفون بعرض جوي آخر أظهر المستوى العالي لقدرات الطيارين الكويتيين.